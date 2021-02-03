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Кремль подтвердил намерение обеспечить вакциной от COVID-19 Донецк и Луганск

13:46
  • среда
  • 03 февраля 2021

Кроме России, никто этот препарат в Донбасс не поставит

Россия поставит вакцину от коронавируса жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Никто, кроме Москвы, этого не сделает, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине. И если не мы, то никто ее туда не поставит", - заявил представитель Кремля.

Песков таким образом подтвердил заявления властей ДНР и ЛНР: в республиках сообщили, что ожидают поставки российской вакцины в январе 2021 года. Прививки в первую очередь получат категории особой зоны риска: медработники и сотрудники правоохранительных органов. О сроках поставок пресс-секретарь президента посоветовал узнать в правительстве России, передает ТАСС.

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