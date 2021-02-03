Названы самые вредные для сердца продукты

Они повышают риск инфарктов и инсультов

Продукты промышленного производства, или полуфабрикаты, и фастфуд названы самыми вредными для сердца. Итогом их частого упортебления станут атеросклероз, инфоаркты и инсульты, предупредила врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Что касается полуфабрикатов, то покупатель никогда не может быть до конца уверен в их качестве.

"Вы до конца не можете быть убеждены в качестве этой продукции. Здесь нужно очень внимательно читать упаковку", — пояснила врач в интервью телеканалу "Звезда". Дианова добавила, что во многих полуфабрикатах содержится сахар – хотя его там быть не должно. Также наличие глутамата натрия в составе должно насторожить: усилитель вкуса порой "прикрывает" недостатки продукта.

В фастфуде содержится большое количество соли и сахара, готовят его с помощью жарки, что не очень полезно. Избыточное количество рафинированных составляющих способствует набору веса. И главный враг сердечно-сосудистой системы – трансжиры, которые либо запускают, либо усугубляют уже имеющиеся процессы атеросклероза. Вдобавок они отрицательно влияют на стенки сосудов, что приводит к инсульту и инфарктам. Чтобды избежать этих неприятностей, диетолог советует употреблять пищу, содержащую белки растительного и животного происхождения, а также цельнозерновые продукты.

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