Россия возобновила железнодорожное сообщение с Белоруссией

Документы подписал премьер Михаил Мишустин

Возобновляется железнодорожное сообщение России с Белоруссией, прерванное ранее из-за пандемии коронавируса. Кроме того, увеличится количество авиарейсов в Минск. Соответствующие документы подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске", - сказано в сообщении на сайте кабмина.

Количество регулярных авиарейсов Москва-Минск с 8 февраля увеличится с трех до пяти в неделю. Также возобновится воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск - по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта. Подчеркивается, что правительство приняло решение на основе представления оперативного штаба по борьбе с распространение коронавирусной инфекции.

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