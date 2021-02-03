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Россия возобновила железнодорожное сообщение с Белоруссией

14:30
  • среда
  • 03 февраля 2021

Документы подписал премьер Михаил Мишустин

Возобновляется железнодорожное сообщение России с Белоруссией, прерванное ранее из-за пандемии коронавируса. Кроме того, увеличится количество авиарейсов в Минск. Соответствующие документы подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Объявлено о восстановлении железнодорожного сообщения Армении с Россией

"С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске", - сказано в сообщении на сайте кабмина.

Количество регулярных авиарейсов Москва-Минск с 8 февраля увеличится с трех до пяти в неделю. Также возобновится воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск - по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта. Подчеркивается, что правительство приняло решение на основе представления оперативного штаба по борьбе с распространение коронавирусной инфекции.

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