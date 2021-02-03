Депутат МГД Орлов: Автоматическое оформление субсидий на ЖКУ обосновано в период борьбы с COVID-19

Мера призвана обезопасить москвичей

Во время пандемии коронавируса автоматическое оформление субсидий на ЖКУ является обоснованным, считает председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

Депутат отметил, что сейчас эта субсидия оказалась одной из самых массовых и востребованных мер соцподдержки в столице. На нее имеют право те москвичи, которые тратят на оплату ЖКУ более 10% от совокупного дохода домохозяйства. И при этом свыше 80% жителей столицы, получающих данную льготу, являются неработающими пенсионерами, они входят в группу особого риска с эпидемиологической точки зрения.

"Напомню: из-за сохраняющейся вероятности заражения коронавирусом пока сохраняются настоятельные рекомендации соблюдать домашний режим гражданам в возрасте 65+. Конечно же, именно с этим и связано новое автоматическое продление субсидий: мы не можем требовать от людей из уязвимой возрастной категории посещать присутственные места", - подчеркнул Орлов.

Он отметил, что сейчас субсидия предоставляется сроком на полгода, после чего гражданам необходимо вновь обратиться в центр госуслуг с заявлением, а также подтвердить свое материальное положение и отсутствие задолженностей. Чтобы облегчить процедуру, власти работают над ее упрощением.

"Вероятно, в обозримом будущем мы вплотную подойдем к полностью автоматизированному предоставлению субсидий на ЖКУ на основании сформированных искусственным интеллектом сведений о материальном положении гражданина или семьи. Однако прежде необходимо решить многие конкретные вопросы как технического, так и этического плана. То, что мы можем сейчас, это максимально перевести процесс в удаленный режим, в электронную форму, сделать его менее обременительным для граждан", - добавил депутат.

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