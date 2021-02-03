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Участок "оранжевой" ветки московского метро откроют досрочно

15:08
  • среда
  • 03 февраля 2021

Он был закрыт из-за строительства БКЛ

Уже завтра, на 4 дня раньше, заработает закрытый участок Калужско-Рижской линии метро. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Движение между станциями "Беляево" и "Новые Черёмушки" было ограничено с 23 января из-за строительства Большой кольцевой линии. За это время там обновили инфраструктуру и проложили больше 30 метров тоннеля. Для горожан были организованы компенсационные автобусы, которые перевезли полтора миллиона пассажиров.

С 4 февраля все станции начнут работать в обычном режиме. Снимут и ограничения в движении транспорта.

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