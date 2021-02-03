Москвичи могут получить лекарства в аптеках по электронному рецепту

Нововведение коснулось свыше 750 аптек города

С февраля этого года жители Москвы смогут получать лекарства в аптеках по QR-коду без предъявления бумажных рецептов. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова. Нововведение коснулось всех подведомственных департаменту здравоохранения аптек, а также некоторых коммерческих аптечных сетей.

"Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет нам создавать и развивать максимально удобные для горожан сервисы. В 2014 году мы начали оформлять электронные рецепты в системе ЕМИАС, однако для пациента их нужно было распечатать на бланке, поставить печать и личную подпись врача. Мы с радостью сообщаем, что теперь москвичи могут получить выписанные врачом лекарства, предъявив QR-код на экране мобильного устройства", - сообщила Ракова.

Она отметила, что теперь в Москве электронные рецепты принимают более чем в 750 аптеках. Его невозможно потерять, повредить или подделать, а все детали лекарственных назначений и выписанных рецептов отражаются в электронной медкарте пациента. Также электронные рецепты значительно экономят время врачей. При этом возможность получить рецепт по бумажному бланку сохраняется.

В настоящее время выписать электронный рецепт могут только врачи поликлиник департамента здравоохранения. К концу февраля все поликлиники города будут выписывать электронные рецепты. В дальнейшем возможность подключиться к системе будет предоставлена коммерческим, ведомственным и федеральным медицинским организациям, расположенным в Москве.

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