Немецкий министр рассказал о переговорах с Россией по "Спутнику V"

Контакты идут на самых разных уровнях

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что власти страны на самых разных уровнях ведут с российской стороной переговоры о возможном допуске вакцины "Спутник V".

"Канцлер Ангела Меркель говорила с президентом Владимиром Путиным, я - со своим российским коллегой. И на других уровнях министерства велся диалог", - приводит слова Шпана ТАСС.

Глава ведомства добавил, что контакты также имели место по линии Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха. Именно это учреждение отвечает в Германии за контроль и допуск соответствующих препаратов.

От вопроса о том, когда же все-таки в Евросоюзе появится российская вакцина, министр уклонился. По его словам, эта тема находится в компетенции Европейского агентства по лекарственным препаратам.

Ранее Меркель заявила, что поступающие о "Спутнике V" данные звучат "хорошо".

Прежде авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал большую статью, в которой отмечалось, что эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела обнаружили у 98% добровольцев, клеточный иммунитет - у всех 100%.

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