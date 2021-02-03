Лавров оценил действия полиции против митингующих в России и на Западе

Глава МИД отметил истерику в западной прессе после незаконных акций

Наказание за несанкционированные акции в западных странах намного жестче, чем в России. И при этом российские события освещаются на Западе с зашкаливающим градусом истерии, отметил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

"Что касается событий, которые происходят в России - не только с Навальным - на Западе освещаются специфично и однобоко. Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, зашкаливает", - заявил Лавров.

По словам главы российского МИДа, в западных странах полицейские разбираются с нарушителями гораздо жестче, чем российские правоохранители с участниками незаконных акций. Лавров напомнил, что в Германии, Франции, США и других государствах демонстрантам за выход на проезжую часть и создание препятствий для функционирования общественного транспорта грозят большие штрафы и даже много лет тюрьмы, передает ТАСС.

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