Минфин сократит закупку валюты в три раза

Обычно валюту покупают на дополнительные доходы от нефти

Как передает "Коммерсант", с 5 февраля по 4 марта Министерство финансов России направит на покупку валюты 45,6 миллиарда рублей. Ежедневный объем - 2,4 миллиарда.

Уточняется, что с 15 января по 4 февраля объем покупок составлял 106,3 миллиарда рублей при ежедневном эквиваленте 7,1 миллиарда. Это означает, что закупка сокращается почти в три раза.

В феврале 2021 года объем дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет ожидается на уровне 47,1 миллиарда рублей.

Ведомство покупает валюту на поступающие от продажи нефти дополнительные доходы. Средства перечисляют в Фонд национального благосостояния. Если же цена нефти ниже определенного уровня, валюту продают. В этом случае деньги деньги идут на покрытие дефицита бюджета.

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