ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минфин сократит закупку валюты в три раза

15:10
  • среда
  • 03 февраля 2021

Обычно валюту покупают на дополнительные доходы от нефти

Как передает "Коммерсант", с 5 февраля по 4 марта Министерство финансов России направит на покупку валюты 45,6 миллиарда рублей. Ежедневный объем - 2,4 миллиарда.

СК возбудил дело о поставке Минфину некачественного софта
В Минфине оценили возможность снижения налогов в России

Уточняется, что с 15 января по 4 февраля объем покупок составлял 106,3 миллиарда рублей при ежедневном эквиваленте 7,1 миллиарда. Это означает, что закупка сокращается почти в три раза.

В феврале 2021 года объем дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет ожидается на уровне 47,1 миллиарда рублей.

Ведомство покупает валюту на поступающие от продажи нефти дополнительные доходы. Средства перечисляют в Фонд национального благосостояния. Если же цена нефти ниже определенного уровня, валюту продают. В этом случае деньги деньги идут на покрытие дефицита бюджета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Доллар
Доллар
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.