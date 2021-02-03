Синоптик рассказала, как долго продлится снегопад в столице

Снег будет идти больше суток

В Москве начался сильный снегопад, который продлится больше суток. Об усилении осадков рассказала метеоролог Елена Волосюк.

Согласно прогнозам, снег усилится к вечеру среды, а сугробы вырастут на 2-3 сантиметра. Всего к концу снегопада высота снежного покрова подрастет на 4-5 сантиметров, передает РИА Новости.

"Снегопад в Москве продлится до завтрашнего вечера. Так что снег в Москве будет идти чуть больше суток, основное усиление снегопада придётся на вечернее время и на завтрашние дневные часы", - заявила Волосюк.

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