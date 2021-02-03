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Оружие россиянам не игрушка: в Госдуме ответили на выпад США против России

15:30
  • среда
  • 03 февраля 2021

Рассуждения "американской военщины" о ядерном оружии выглядят неадекватными, заявил депутат Михаил Шеремет

Россия не собирается применять ядерное оружие, а рассуждения на эту тему со стороны американских военных выглядят неадекватными. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Так парламентарий ответил на заявление американского адмирала о возможности ядерной войны.

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"Россия не будет трясти ядерной булавой, хотя и обладает таким оружием, которое США даже не снилось. Сегодня лишь геополитические амбиции США несут большую угрозу и опасность для всего мира. Поэтому опасаться и спрашивать им стоит исключительно с себя", - полагает Шеремет.

Он пояснил, что в России осознают свою ответственность и - в отличие от американцев - не воспринимают оружие как игрушку.

"Рассуждения американской военщины выглядят весьма неадекватными", - заявил депутат в беседе с РИА Новости.

Ранее глава стратегического командования США, адмирал Чарльз Ричард допустил возможность начала ядерной войны с Россией или Китаем.

"Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству", - считает он.

В своей статье для официального издания Военно-морского института адмирал Ричард также отметил "отрезвляющий" рост стратегических возможностей КНР и России.

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