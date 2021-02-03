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"Спутник V" зарегистрировали в Никарагуа

15:20
  • среда
  • 03 февраля 2021

Это 18-я страна, где одобрено применение препарата

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в интервью телеканалу Sky News, что созданная в центре имени Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутник V" получила регистрационное удостоверение в Никарагуа.

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Подтвержденная эффективность "Спутника V" превысила 91%

"Мы ранее не сообщали об этом, говорю сейчас: в Никарагуа накануне зарегистрировали "Спутник V", - отметил руководитель РФПИ.

Уточняется, что регистрация прошла без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

На сегодняшний день применения разработки центра Гамалеи одобрено в 18 государствах. Это Россия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Сербия, Венгрия, ОАЭ, Аргентина, Венесуэла, Боливия, Алжир, Палестина, Тунис, Мексика, Парагвай, Иран, Гвинея и Никарагуа. 

Прежде медицинский журнал The Lancet опубликовал большую статью, в которой отмечалось, что эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела обнаружили у 98% добровольцев, клеточный иммунитет - у всех 100%.

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