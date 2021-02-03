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В Кремле оценили важность публикации в The Lancet о "Спутнике V"

15:25
  • среда
  • 03 февраля 2021

Журнал признал высокую эффективность препарата

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация в медицинском журнале The Lancet о вакцине центра имени Гамалеи "Спутник V" говорит о надежности препарата.

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"Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины, кроме того, наверное, которая в том числе подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в Российской Федерации", - приводит слова Пескова РИА "Новости".

Во вторник The Lancet опубликовал большую статью, в которой отмечалось, что эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу, также говорится в исследовании, обнаружили у 98% добровольцев, а клеточный иммунитет - у всех 100%.

Кроме того, эксперты выяснили, что иммунитет после прививки оказался в 1,3-1,5 раза выше, чем после перенесенного заболевания.

На публикацию уже отреагировали в Министерстве здравоохранения. Как отметил глава ведомства Михаил Мурашко, подобные статьи свидетельствуют о глобальном интересе к препарату.

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