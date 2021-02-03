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Байден въехал в Белый дом с детской кроваткой

15:35
  • среда
  • 03 февраля 2021

Президент США признался в этом в интервью

Детская кроватка появилась в Белом доме. Ее после своего вступления в должность президента привез сюда Джо Байден. Глава государства сам рассказал об этом в интервью журналистам.
Байден начал терять поддержку американцев

Как выяснилось, кроватка предназначена для младшего внука президента, Бо Байдена. Отец мальчика, который родился в 2020 году - сын американского лидера Хантер Байден. А назвали ребенка в честь другого сына президента, Бо Байдена. Он скончался от рака мозга в 2015 году, напоминает The Independent.

Ранее стало известно, что Джо Байден сменил интерьер Овального кабинета после своего предшественника Дональда Трампа. В первую очередь он убрал секретную  кнопку для заказа диетической колы. Кроме того, место портрета президента-демократа Эндрю Джексона заняло на изображение Бенджамина Франклина.

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