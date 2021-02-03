Мэр Красноярска подтвердил гибель четырех человек при пожаре на складе

Трое из них - пожарные

Мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил у себя в Instagram, что при крупном пожаре на городском складе автозапчастей погибли четыре человека.

"Такие горькие события. Гибель троих пожарных и работника склада, на поиски которого они отправились, пытаясь спасти... Профессия героев, когда каждая борьба с пожаром - это риск", - отметил мэр.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Пожар начался утром у в среду. На место прибыли несколько бригад. В помещении хранились резина и краска, так что огонь распространялся стремительно. Сначала полыхали 800, а через считанные минуты уже 3500 квадратных метров.

Пожару присвоили повышенный уровень сложности. На момент возгорания на складе оставался один из работников, на его поиски отправились трое пожарных. Выйти живым оттуда никому из четверых не удалось.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело. Будут изучаться все обстоятельства трагедии. Уточняется, что система тушения при возгорании все-таки сработала, но этого оказалось недостаточно.

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