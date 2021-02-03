Организаторы "Евровидения" не станут проводить полноценный конкурс

Формат предстоящего шоу до сих пор остается загадкой

Организаторы музыкального конкурса "Евровидение-2021" заявили, что в этом году не станут проводить шоу в привычном для зрителей формате.

Отмечается, что в настоящее время прорабатывается сразу несколько сценариев проведения конкурса, окончательный будет выбран в ближайшие несколько дней.

"Конкурс песни "Евровидение" однозначно вернется в мае этого года, несмотря на пандемию, но в сложившихся обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли", - сообщил исполнительный супервайзер "Евровидения" Мартин Остердаль.

Организаторы подчеркнули, что, несмотря на пандемию коронавируса, конкурс точно состоится. При этом планируется соблюсти все необходимые меры профилактики COVID-19, в том числе социальное дистанцирование, передает РИА Новости.

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