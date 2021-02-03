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Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в Белоруссию

15:55
  • среда
  • 03 февраля 2021

В Роспотребнадзоре это назвали подарком Минску

Вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанную центром "Вектор", передала Белоруссии Россия. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, назвав партию препарата подарком Минску.
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"Сегодня я в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы, передала новую вакцину "ЭпиВакКорона", которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Республики Беларусь", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора также сообщила после встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, что Минск получил тест-систему нового поколения для определения вируса, передает РИА Новости.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее заявил, что рассматривается возможность локализации производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в Белоруссии, а также Турции и Иране.

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