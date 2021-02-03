В России зафиксировали рост цен на загородные дома

В среднем такая недвижимость сегодня стоит 6,6 миллиона рублей

Как выяснили эксперты ЦИАН, на исследование которых ссылается ТАСС, в январе 2021 года стоимость загородной жилой недвижимости в России выросла на 8% по сравнению с аналогичным месяцем 2020-го. В среднем по стране загородный дом сегодня стоит 6,6 миллиона рублей.

"Средняя площадь дома в продаже не изменилась и составляет 152 квадратных метра. Загородный сегмент растет в цене средними темпами, что позволяет рассматривать такие объекты для покупки тем, кто не успел до подорожания квартир", - сказано в материале.

Что касается отдельных регионов, то в Московской области дома подорожали на 18% до 18,6 миллиона рублей, в Ленинградской - на 33% до 13,43 миллиона, в Крыму - на 23,3% до 12,59 миллиона, в Ставропольском крае - на 20,3% до 4,8 миллиона рублей.

Как уточнили в ЦИАН, сегодня в России в продаже находится на 18% больше частных домов, чем в прошлом году.

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