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Германия допустила введение новых антироссийских санкций

16:17
  • среда
  • 03 февраля 2021

Евросоюз будет вести консультации на этот счет

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Евросоюз может рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за судебного решения по Алексею Навальному.

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"После этого приговора в рамках ЕС будут вестись консультации, новые санкции не исключены", - приводит слова Зайберта РИА "Новости".

Во вторник Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный по так называемому "делу Ив Роше". Блогер проведет в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Он нарушил правила своего условного срока.

После вынесенного судом решения ряд западных стран призвали освободить оппозиционера, указав, что его заключение "неприемлемо". В ответ на это российский МИД потребовал не вмешиваться в дела суверенного государства. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Запад продемонстрировал своей реакцией отрыв от реальности.

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