Германия допустила введение новых антироссийских санкций

Евросоюз будет вести консультации на этот счет

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Евросоюз может рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за судебного решения по Алексею Навальному.

"После этого приговора в рамках ЕС будут вестись консультации, новые санкции не исключены", - приводит слова Зайберта РИА "Новости".

Во вторник Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный по так называемому "делу Ив Роше". Блогер проведет в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Он нарушил правила своего условного срока.

После вынесенного судом решения ряд западных стран призвали освободить оппозиционера, указав, что его заключение "неприемлемо". В ответ на это российский МИД потребовал не вмешиваться в дела суверенного государства. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Запад продемонстрировал своей реакцией отрыв от реальности.

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