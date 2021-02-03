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Собянин рассказал о программе реконструкции старых кинотеатров

18:03
  • среда
  • 03 февраля 2021

Мэр Москвы в среду осмотрел общественный центр "Ангара"

В ближайшие два года в Москве реконструируют большинство старых кинотеатров. Об этом заявил мэр столицы во время посещения многофункционального общественного центра "Ангара". Этот кинозал закрыли в начале 2000-х, так как он был не востребован. Долгие годы здание было заброшено. Но теперь, после масштабной реставрации, кинозал превратился в досуговый комплекс.

Посидеть за чашечкой кофе, встретиться с друзьями или поиграть в настольный теннис. Все это и многое другое - буквально в нескольких минутах от дома. В этом состоит задумка нового столичного проекта - районных общественных центров. На месте старого советского кинотеатра "Будапешт" в Бибиреве теперь открыто современное здание, которое проектировали британские архитекторы, известные по реконструкции Музея Виктории и Альберта в Лондоне.

"Уже в течение 30 лет играем в настольный теннис. Как увидели, что здесь появились вот такие прекрасные столы, мы стали сюда приходить и восстанавливать свое здоровье", - говорит Александр Чурилин.

"Мы переболели ковидом, поэтому вот хочется двигаться. На улице прохладненько, поэтому приходим сюда. Стол очень хороший. И пространство большое. Нам нравится", - оценила Зоя Смирнова.

Огромные кинозалы, которые здесь были раньше, уже не востребованы. Поэтому пространство переформатировали. Под одной крышей - магазины, кафе и рестораны. Клиентов здесь называют соседями. Здесь знакомятся семьями и заботятся друг о друге по-соседски.

"Тут вещи б/у, которые хотят отдать людям другим. Сюда складывают. В принципе это удобно. Мы детские вещи насобирали", - рассказал Максим Фаизов.

Районный центр "Ангара" в Нагорном районе в обновленном виде открылся первым. Пожалуй, он самый обжитой в столице. Второй этаж и вовсе называют семейным. Здесь и салоны красоты для мам, и огромное игровое пространство. Для детей работает цирковой кружок и гигантская песочница с гипоаллергенным кварцевым песком. Кроме этого, есть много зон для мастер-классов и квизов. А завсегдатаи уже знают некоторые хитрости, которые дают бонусы постоянным посетителям.

"Есть такая вот возможность - бесплатно. Поскольку ходим в магазин почти каждый день, предоставили чеки - получили бесплатно два билета в кино", - говорит Маргарита Правник.

Кинотеатр стал многозальным. Но залы все достаточно компактные. Анатомические кресла оборудованы по мировым стандартам. Поэтому чтобы в комфорте посмотреть новинки, теперь не нужно ехать в огромные торговые центры. В библиотеку теперь тоже можно легко записаться.

"Книги - это такая необходимая вообще вещь в жизни людей. И вот как раз период пандемии показал, что книги очень нужны. Потому что люди переживали по этому поводу, старались набирать себе больше книг", - сообщил Константин Коняев, сотрудник библиотеки имени Н. А. Некрасова.

В результате реконструкции общая площадь бывшего кинотеатра заметно увеличилась. Появилась подземная парковка. Всего в городе открыто уже семь районных центров.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, проект реконструкции городских кинотеатров несколько лет назад был выставлен на конкурс, и таким образом был найден инвестор.

"Кинотеатр за кинотеатром реконструируется, превращаясь в такой общественный многофункциональный центр, как центр "Ангара". Здесь есть все, начиная от детских площадок, заканчивая услугами для жителей, магазинчиками, кафе, и, конечно, очень важно, что сохранен кинопоказ", - сказал Собянин.

До конца года инвесторы обещают открыть еще 15 таких центров. И хотя здания и выглядят теперь по-современному, вывески на них - исторические. Их восстанавливают  при помощи технологии 3D-сканирования.

Екатерина Гоголева, Андрей Алексеев, Владимир Черных, Илья Ушаков, Евгений Рыбин, Роман Логунов, "ТВ Центр".

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Общественный центр "Ангара"
Общественный центр "Ангара"
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Общественный центр "Ангара"
Общественный центр "Ангара"
Общественный центр "Ангара"
Общественный центр "Ангара"
Общественный центр "Ангара"
Общественный центр "Ангара"
Общественный центр "Ангара"
Общественный центр "Ангара"
Кинотеатр "Ангара"
Кинотеатр "Ангара"
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