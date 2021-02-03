Собянин рассказал о программе реконструкции старых кинотеатров

Мэр Москвы в среду осмотрел общественный центр "Ангара"

В ближайшие два года в Москве реконструируют большинство старых кинотеатров. Об этом заявил мэр столицы во время посещения многофункционального общественного центра "Ангара". Этот кинозал закрыли в начале 2000-х, так как он был не востребован. Долгие годы здание было заброшено. Но теперь, после масштабной реставрации, кинозал превратился в досуговый комплекс.

Посидеть за чашечкой кофе, встретиться с друзьями или поиграть в настольный теннис. Все это и многое другое - буквально в нескольких минутах от дома. В этом состоит задумка нового столичного проекта - районных общественных центров. На месте старого советского кинотеатра "Будапешт" в Бибиреве теперь открыто современное здание, которое проектировали британские архитекторы, известные по реконструкции Музея Виктории и Альберта в Лондоне.

"Уже в течение 30 лет играем в настольный теннис. Как увидели, что здесь появились вот такие прекрасные столы, мы стали сюда приходить и восстанавливать свое здоровье", - говорит Александр Чурилин.

"Мы переболели ковидом, поэтому вот хочется двигаться. На улице прохладненько, поэтому приходим сюда. Стол очень хороший. И пространство большое. Нам нравится", - оценила Зоя Смирнова.

Огромные кинозалы, которые здесь были раньше, уже не востребованы. Поэтому пространство переформатировали. Под одной крышей - магазины, кафе и рестораны. Клиентов здесь называют соседями. Здесь знакомятся семьями и заботятся друг о друге по-соседски.

"Тут вещи б/у, которые хотят отдать людям другим. Сюда складывают. В принципе это удобно. Мы детские вещи насобирали", - рассказал Максим Фаизов.

Районный центр "Ангара" в Нагорном районе в обновленном виде открылся первым. Пожалуй, он самый обжитой в столице. Второй этаж и вовсе называют семейным. Здесь и салоны красоты для мам, и огромное игровое пространство. Для детей работает цирковой кружок и гигантская песочница с гипоаллергенным кварцевым песком. Кроме этого, есть много зон для мастер-классов и квизов. А завсегдатаи уже знают некоторые хитрости, которые дают бонусы постоянным посетителям.

"Есть такая вот возможность - бесплатно. Поскольку ходим в магазин почти каждый день, предоставили чеки - получили бесплатно два билета в кино", - говорит Маргарита Правник.

Кинотеатр стал многозальным. Но залы все достаточно компактные. Анатомические кресла оборудованы по мировым стандартам. Поэтому чтобы в комфорте посмотреть новинки, теперь не нужно ехать в огромные торговые центры. В библиотеку теперь тоже можно легко записаться.

"Книги - это такая необходимая вообще вещь в жизни людей. И вот как раз период пандемии показал, что книги очень нужны. Потому что люди переживали по этому поводу, старались набирать себе больше книг", - сообщил Константин Коняев, сотрудник библиотеки имени Н. А. Некрасова.

В результате реконструкции общая площадь бывшего кинотеатра заметно увеличилась. Появилась подземная парковка. Всего в городе открыто уже семь районных центров.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, проект реконструкции городских кинотеатров несколько лет назад был выставлен на конкурс, и таким образом был найден инвестор.

"Кинотеатр за кинотеатром реконструируется, превращаясь в такой общественный многофункциональный центр, как центр "Ангара". Здесь есть все, начиная от детских площадок, заканчивая услугами для жителей, магазинчиками, кафе, и, конечно, очень важно, что сохранен кинопоказ", - сказал Собянин.

До конца года инвесторы обещают открыть еще 15 таких центров. И хотя здания и выглядят теперь по-современному, вывески на них - исторические. Их восстанавливают при помощи технологии 3D-сканирования.

Екатерина Гоголева, Андрей Алексеев, Владимир Черных, Илья Ушаков, Евгений Рыбин, Роман Логунов, "ТВ Центр".

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