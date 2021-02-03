Бесплатно и добровольно: как в России проходит вакцинация от коронавируса

Получить препарат "Спутник V" можно не только в больницах, но и в выездных пунктах

По данным оперштаба, за сутки в России выздоровели 24 тысячи 822 человека. Это более чем на 8 тысяч превышает количество заболевших. Суточный прирост инфицированных составил 16 тысяч 474 случая. Скончались 526 пациентов. Во всех регионах России продолжается прививочная кампания. Третью неделю идет массовая вакцинация. Во многих регионах смягчают ограничительные меры.

Оформить необходимые бумаги и сделать прививку. Один из выездных пунктов вакцинации открыт во флагманском офисе "Мои документы" южного округа столицы. Второй - в торговом центре, также на юге Москвы. С 10 февраля мобильных пунктов станет еще больше. Новые откроются в торговых центрах в разных районах города. В некоторых из них начнут прививать уже вторым компонентом вакцины. Никакой записи - все желающие привиться обслуживаются в порядке очереди.

"Они могут в удобное время подойти без какой-либо записи и принять участие в вакцинации. Сейчас у нас сто прививочных пунктов развернуто на базе поликлиник", - сказала главврач поликлиники №2 в Москве Наталья Шиндряева.

Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается. Количество госпитализаций по сравнению с прошлой неделей снизилось на 11%. Все эти показатели позволяют с сегодняшнего дня вернуть в обычный режим работы ещё 10 стационаров, которые ранее принимали пациентов лишь с одним диагнозом. В общей сложности освободилось более трех тысяч коек.

В Подмосковье к тем, кто не может сам подойти на прививку, фельдшеры приезжают на дом. Прививочная кампания стартовала в аэропорту "Шереметьево". Вакцинироваться могут пассажиры, являющиеся гражданами России. В воздушной гавани Симферополя пока прививают только персонал.

В Краснодарском крае на прививку идут целыми заводами и фабриками. Многие рабочие столкнулись с коронавирусом - их коллеги уходили на больничный целыми цехами и отделами. Приходилось работать и за себя, и за того, кто болеет.

На Парад Победы - только с прививкой. Военные начали готовиться к главному смотру. В ближайшие два месяца участники парадных расчетов должны получить вакцину.

После прививки можно хоть в космос. На космодроме "Восточный" также приступили к иммунизации. Всё по стандартной схеме - сначала пациенты получают первый компонент, затем - второй.

"Человечество все сложные болезни преодолело только с помощью повсеместной вакцины, с помощью выработки иммунитета", - сообщил директор филиала госкорпорации "Роскосмос" на космодроме "Восточный" Сергей Еремин.

Массовая вакцинация в стране продолжается уже больше двух недель. Во многих регионах отмечают резкое снижение количества заболевших, как, например, в Приморском крае. Здесь прививаются до полутора тысяч человек в сутки. В конце февраля ждут очередную партию вакцины. В Якутии планируют возобновить работу детских развлекательных центров, катков и горнолыжных парков. В театрах Ханты-Мансийска - ажиотаж. Люди покупают билеты, желая попасть на премьерные постановки, которые ранее показывали лишь онлайн.

Павел Прокопенко. Елена Макарова. "ТВ Центр".

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