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В соцсетях выявили 2,5 тысячи постов с призывами на незаконные акции

16:29
  • среда
  • 03 февраля 2021

Активнее других такие материалы удаляет TikTok

В январе и феврале Роскомнадзор выявил в социальных сетях более 2,5 тысяч материалов с призывами к участию в незаконных акциях, передает ТАСС.

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Как напомнили в ведомстве, подобные нарушения влекут за собой штраф для юридических лиц от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. При повторном нарушении сумму штрафа увеличат до одной десятой совокупного размера годовой выручки.

В Роскомнадзоре уточнили, что TikTok активнее, чем другие иностранные соцсети, удаляет призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных мероприятиях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен проведением несанкционированных протестных акций в стране. Подобная активность, подчеркнул спикер, должна жестко пресекаться.

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