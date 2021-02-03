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СНВ-3 официально продлен на 5 лет

16:40
  • среда
  • 03 февраля 2021

Россия и США обменялись соответствующими нотами

Россия и США официально обменялись нотами, после чего соглашение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений до 5 февраля 2026 года вступило в силу, передает ТАСС со ссылкой на российское Министерство иностранных дел.

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Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, новые результаты в российско-американском диалоге по контролю над вооружениями потребуют от сторон значительных усилий. Москва, подчеркивает МИД, к такой работе готова.

Вместе с тем от Вашингтона просят откликнуться на российские инициативы и проявить конструктивный подход по вопросу стратегической стабильности.

Россия и США подписали СНВ-3 в Праге в 2010 году, вступил в силу договор в феврале 2011-го. Страны взяли на себя обязательства сократить число ядерных боезарядов до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, снарядов на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках - до 700.

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