Депутат МГД Головченко: Регистрация ИП откроет самозанятым новые возможности для развития бизнеса

Как показал опрос, более 28% московских самозанятых планируют зарегистрировать ИП

В Московской городской думе рассказали о преимуществах оформления ИП для самозанятых граждан.

Депутат МГД, председатель комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко напомнил, что индивидуальные предприниматели могут нанимать сотрудников (до 100 человек), а также не ограничиваться доходами на уровне 2,4 миллиона рублей в год (такое ограничение действует для самозанятых).

Парламентарий отметил, что опрос, проведенный среди клиентов ГБУ "Малый бизнес Москвы", показал, что более 28% московских самозанятых граждан планируют зарегистрировать ИП или даже создать юридическое лицо, чтобы развивать свой бизнес.

"Статус индивидуального предпринимателя открывает новые возможности для занимающихся бизнесом… Кроме того, такой сценарий увеличивает поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства в столичный бюджет. И самозанятые, и индивидуальные предприниматели могут продолжать работать по трудовой книжке в качестве наемного работника, если пока не готовы полностью уйти в "свободное плавание". Трудовой стаж по месту работы не прерывается", - рассказал Головченко в беседе с АГН "Москва".

Депутат напомнил, что у индивидуальных предпринимателей есть возможность выбрать налоговый режим, который им удобнее: единый налог на вмененный доход, упрощенная система налогообложения или патент. Разобраться во всех вопросах поможет организация "Малый бизнес Москвы", отметил Головченко.

Согласно данным, актуальным на 1 января 2021 года, в Москве официально зарегистрированы 479 тысяч самозанятых граждан. Около половины из них получили этот статус в прошлом году.

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