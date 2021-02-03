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Путин и Вучич обсудили поставки "Спутника V" в Сербию

16:58
  • среда
  • 03 февраля 2021

Лидеры также обсудили ситуацию с косовским конфликтом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим сербским коллегой Александром Вучичем, сообщается на сайте Кремля.

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"Предметно рассмотрена проблематика противодействия пандемии коронавирусной инфекции с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, включая дальнейшие поставки в Сербию российского препарата "Спутник V", - отмечено в сообщении.

Там также указано, что Вучич проинформировал российского лидера о своих оценках по урегулированию косовского конфликта. Путин на это заметил, что сбалансированное решение должно быть утверждено Советом Безопасности ООН.

Кроме того, лидеры дали позитивную оценку российско-сербскому сотрудничеству - в частности, успешной реализации совместных проектов в транспорте и энергетике.

19 января в Сербии началась массовая иммунизация населения от коронавируса. Как ранее говорил Вучич, планируется привить 80% сербов препаратами от разных производителей. "Спутник V" включен в план наряду с вакциной американо-германского производства Pfizer.

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