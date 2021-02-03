Стал известен список номинантов на "Золотой глобус"

Церемония пройдет 28 февраля

Премия "Золотой глобус" объявила у себя на сайте список номинантов 2021 года.

За звание лучшего драматического фильма будут бороться "Отец"режиссера Флориана Зеллера, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Манк" Дэвида Финчера, "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел и "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина.

В категории "лучшая комедия или мюзикл" отмечены "Борат 2", "Гамильтон", "Палм-Спрингс", "Выпускной" и "Мьюзик".

За приз лучшей актрисе в драматической роли поборются Виола Дэвис, Фрэнсис Макдорманд, Ванесса Кирби, Кэри Маллиган и Андра Дей. Лучшему актеру - Риз Ахмед, Чедвик Боузман, Энтони Хопкинс, Гэри Олдман и Тахар Рахим.

78-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" состоится 28 февраля. На фоне пандемии ее проведут в режиме видеотрансляции.

"Золотой глобус" учредили силами восьми иностранных журналистов в октябре 1943 года, первая церемония награждения состоялась в январе 1944-го. Довольно часто картины и актеры, получающие "глобусы", затем становятся лауреатами премии "Оскар".

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