ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московских водителей предупредили о гололеде

17:32
  • среда
  • 03 февраля 2021

К вечеру ожидаются пробки в 7-8 баллов

Московский департамент транспорта выпустил предупреждение для городских автомобилистов.

Сильный ветер и гололедица: синоптики предупредили об опасной погоде в Москве
Водителям в России разрешат ездить без прав

По заявлению ведомства, сейчас пробки на дорогах оцениваются в 5 баллов, но к вечеру ситуация ухудшится.

"К вечеру прогнозируем до 7-8 баллов. В этот зимний день облачно и снежно, а местами гололед", - сказано в сообщении.

Водителей попросили быть внимательными и соблюдать дистанцию.

Уточняется, что основные затруднения зафиксированы на Варшавском шоссе в сторону области, а также на Тульской эстакаде, ТТК и Проспекте Андропова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Автомобильная пробка
Автомобильная пробка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.