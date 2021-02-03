Московских водителей предупредили о гололеде

К вечеру ожидаются пробки в 7-8 баллов

Московский департамент транспорта выпустил предупреждение для городских автомобилистов.

По заявлению ведомства, сейчас пробки на дорогах оцениваются в 5 баллов, но к вечеру ситуация ухудшится.

"К вечеру прогнозируем до 7-8 баллов. В этот зимний день облачно и снежно, а местами гололед", - сказано в сообщении.

Водителей попросили быть внимательными и соблюдать дистанцию.

Уточняется, что основные затруднения зафиксированы на Варшавском шоссе в сторону области, а также на Тульской эстакаде, ТТК и Проспекте Андропова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"