Московских водителей предупредили о гололеде

К вечеру ожидаются пробки в 7-8 баллов
Московский департамент транспорта выпустил предупреждение для городских автомобилистов.
По заявлению ведомства, сейчас пробки на дорогах оцениваются в 5 баллов, но к вечеру ситуация ухудшится.
"К вечеру прогнозируем до 7-8 баллов. В этот зимний день облачно и снежно, а местами гололед", - сказано в сообщении.
Водителей попросили быть внимательными и соблюдать дистанцию.
Уточняется, что основные затруднения зафиксированы на Варшавском шоссе в сторону области, а также на Тульской эстакаде, ТТК и Проспекте Андропова.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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