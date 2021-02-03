Сербия собралась производить "Спутник V"

Скоро в Белград прибудут российские специалисты

По итогам переговоров Владимира Путина и Александра Вучича было объявлено, что Сербия намерена при поддержке России начать самостоятельное производство вакцины "Спутник V".

"Президент Вучич заявил, что Сербия, при помощи специалистов из России, построит нужные объекты и будет самостоятельно производить вакцины", - цитирует ТАСС администрацию сербского лидера.

По имеющимся на данный момент планам, 11 февраля делегация российских специалистов прибудет в Белградский институт вирусологии "Торлак". Они оценят кадровые и технические возможности учреждения.

Ранее в ходе телефонной беседы Путин и Вучич обсудили поставки российского препарата в Сербию. Также были затронуты темы косовского конфликта и расширения сотрудничества государств в сферах транспорта и энергетики.

"Спутник V" был разработан в центре имени Гамалеи. Согласно заключению международного экспертного сообщества, опубликованному в журнале The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%.

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