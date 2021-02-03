ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сербия собралась производить "Спутник V"

17:44
  • среда
  • 03 февраля 2021

Скоро в Белград прибудут российские специалисты

По итогам переговоров Владимира Путина и Александра Вучича было объявлено, что Сербия намерена при поддержке России начать самостоятельное производство вакцины "Спутник V".

Подтвержденная эффективность "Спутника V" превысила 91%
Немецкий министр рассказал о переговорах с Россией по "Спутнику V"

"Президент Вучич заявил, что Сербия, при помощи специалистов из России, построит нужные объекты и будет самостоятельно производить вакцины", - цитирует ТАСС администрацию сербского лидера.

По имеющимся на данный момент планам, 11 февраля делегация российских специалистов прибудет в Белградский институт вирусологии "Торлак". Они оценят кадровые и технические возможности учреждения.

Ранее в ходе телефонной беседы Путин и Вучич обсудили поставки российского препарата в Сербию. Также были затронуты темы косовского конфликта и расширения сотрудничества государств в сферах транспорта и энергетики.

"Спутник V" был разработан в центре имени Гамалеи. Согласно заключению международного экспертного сообщества, опубликованному в журнале The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Производство лекарств
Производство лекарств
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.