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США передумали выводить войска из Германии

17:57
  • среда
  • 03 февраля 2021

Сейчас в Пентагоне пересматривают решения предыдущей администрации

Глава Европейского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Тод Уолтерс заявил в ходе телефонного брифинга для журналистов, что новая администрация США приостановила исполнение решения о выводе значительной части американских военнослужащих из Германии. Об этом пишет ТАСС.

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Как подчеркнул Уолтерс, вывод войск был предварительно запланирован "в рамках предыдущих инициатив", но сейчас он заморожен.

Американский министр обороны Ллойд Остин, заключил Уолтерс, сейчас занят "тщательным пересмотром" решения предыдущей администрации. Об итогах будет сообщено позднее.

Летом 2020 года Дональд Трамп распорядился вывести из Германии почти 12 тысяч военных, мотивировав это тем, что Берлин медлил с повышением расходов на оборону и при этом тратил деньги на покупку российских энергоносителей.

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