ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число киберпреступлений в России выросло в 11 раз

18:10
  • среда
  • 03 февраля 2021

Генпрокуратура приводит данные за пять лет

Согласно данным Генеральной прокуратуры, представленным в свежем докладе, за последние пять лет число киберпреступлений в России выросло более чем в 11 раз.

В США назвали действия "русских хакеров" объявлением войны
В России появится киберполиция

"Удельный вес [таких преступлений] в структуре преступности возрос с 1,8% до 25%", - цитируют документ "Ведомости".

Уточняется, что одно из четырех преступлений в стране совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что в России появится центр по борьбе с киберпреступлениями. Учреждение будет также заниматься мошенничеством и телефонным спамом. Кроме того, ожидается, что в структуре МВД будет создана киберполиция.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Хакер
Хакер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.