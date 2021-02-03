Число киберпреступлений в России выросло в 11 раз

Генпрокуратура приводит данные за пять лет

Согласно данным Генеральной прокуратуры, представленным в свежем докладе, за последние пять лет число киберпреступлений в России выросло более чем в 11 раз.

"Удельный вес [таких преступлений] в структуре преступности возрос с 1,8% до 25%", - цитируют документ "Ведомости".

Уточняется, что одно из четырех преступлений в стране совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что в России появится центр по борьбе с киберпреступлениями. Учреждение будет также заниматься мошенничеством и телефонным спамом. Кроме того, ожидается, что в структуре МВД будет создана киберполиция.

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