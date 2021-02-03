ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Испания поставила 50-летний антирекорд по числу туристов

18:25
  • среда
  • 03 февраля 2021

Среди самых популярных направлений - Канары, Каталония и Валенсия

Как следует из данных Национального института статистики, в прошлом году из-за пандемии туристический поток в Испанию сократился на 77,3% по сравнению с показателями 2019-ого.

В Румынии могут отменить карантин для привитых туристов
Финляндия усилит ограничения для туристов

В материале, на который ссылается РИА "Новости", уточняется, что в 2020 году страна приняла 18,9 миллиона туристов. Менее 20 миллионов зарубежных гостей в последний раз приезжали в Испанию в 1969 году.

Чаще всего в 2020-м страну посещали французы (3,9 миллиона), британцы (3,2 миллиона) и немцы (2,4 миллиона). Среди главных направлений - Канары, Каталония и Валенсия. Число посетивших Испанию российских туристов - 155 тысяч.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пляж в Испании
Пляж в Испании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.