Испания поставила 50-летний антирекорд по числу туристов

Среди самых популярных направлений - Канары, Каталония и Валенсия

Как следует из данных Национального института статистики, в прошлом году из-за пандемии туристический поток в Испанию сократился на 77,3% по сравнению с показателями 2019-ого.

В материале, на который ссылается РИА "Новости", уточняется, что в 2020 году страна приняла 18,9 миллиона туристов. Менее 20 миллионов зарубежных гостей в последний раз приезжали в Испанию в 1969 году.

Чаще всего в 2020-м страну посещали французы (3,9 миллиона), британцы (3,2 миллиона) и немцы (2,4 миллиона). Среди главных направлений - Канары, Каталония и Валенсия. Число посетивших Испанию российских туристов - 155 тысяч.

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