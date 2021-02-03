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"Головокружение и легкость": Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз

18:34
  • среда
  • 03 февраля 2021

Возлюбленная телеведущего Екатерина Тулупова беременна

Телеведущий Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз. Как пишет издание Peopletalk, его возлюбленная - дизайнер Екатерина Тулупова - беременна.

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"В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе! Все следующие дни я прислушиваюсь к себе, и, конечно, сейчас, если сравнивать с ожиданием первенца, я чувствую себя спокойнее и увереннее", - поделился Шепелев радостной новостью в интервью журналистам.

Екатерина и Дмитрий живут вместе уже более двух лет. Теперь пара будет воспитывать троих детей: сына Дмитрия – Платона (от отношений с певицей Жанной Фриске), дочь Тулуповой – Ладу, а также новорожденного малыша.

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