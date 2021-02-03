Суд арестовал главреда "Медиазоны" Смирнова на 25 суток

Его признали виновным в повторном нарушении порядка организации митинга

Главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов арестован Тверским судом Москвы на 25 суток, передает ТАСС.

Суд признал Смирнова виновным в повторном нарушении порядка организации либо проведения собрания или митинга.

Как следует из протокола, полиция считает, что Смирнов "совершил организацию публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления".

Защита Смирнова настаивала, что обвинения были выдвинуты из-за репоста журналистом в Twitter чужого шуточного сообщения. Твит содержал изображение фронтмена группы "Тараканы" Дмитрия Спирина с подписью, что он "за Навального", а также датой и временем несогласованной акции в центре Москвы. Смирнов и Спирин крайне похожи внешне, отмечали адвокаты.

Что с тобой сделал русский рок, парень? pic.twitter.com/Vg3t5MzL2g — Смирнов (@sssmirnov) February 3, 2021

Ранее задержание Смирнова прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Ему же не вменяется участие в акции. Ему другое вменяется. Там все абсолютно логично, просто обращайтесь в правоохранительные органы. Здесь не нужно передергивать, нужно все правильно называть", - отметил кремлевский спикер.

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