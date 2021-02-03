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США поддержали закрытие телеканалов на Украине

18:58
  • среда
  • 03 февраля 2021

Ведь нужно бороться с "злокачественным влиянием России"

Как сообщается на странице американского посольства в Facebook, Соединенные Штаты поддерживают решение украинских властей ввести санкции против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK.

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В посте дипломатов сказано, что эта мера была "необходима для противодействия злокачественному влиянию России в соответствии с украинским законодательством".

В полночь 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении пятилетних санкций против оппозиционных телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK. Под ограничения подпадает и их владелец - депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак.

На Украине эти санкции сочли политической расправой над неугодными СМИ. По словам главы Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, граждан страны лишили права на информацию.

Как отметили в Кремле, ограничения не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ.

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