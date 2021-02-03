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В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии 31 января

19:26
  • среда
  • 03 февраля 2021

Возбуждено уголовное дело

Полицейские задержали еще одного участника незаконной акции в центре Москвы, прошедшей 31 января. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по городу.

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По данным правоохранительных органов, 26-летний мужчина поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии. Пожар был оперативно локализован, пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Будет решаться вопрос о мере пресечения.

23 и 31 января января в ряде российских городов проходили несанкционированные властями акции протеста. В результате было возбуждено несколько уголовных дел - в том числе об угрозе массового заражения коронавирусной инфекцией.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль обеспокоен проведением несанкционированных протестных акций в стране. Подобная активность, подчеркнул спикер, должна жестко пресекаться.

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