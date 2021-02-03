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Стали известны детали переговоров России и Германии по допуску "Спутника V"

19:34
  • среда
  • 03 февраля 2021

Представители РФПИ и института Гамалеи вступили в контакт с немецкой компанией IDT Biologika

Представитель Минздрава ФРГ Дорис Берве-Шухт сообщила, что Российский фонд прямых инвестиций и институт Гамалеи начали переговоры с немецким биофармацевтическим предприятием IDT Biologika. Стороны обсуждают возможное производство вакцины "Спутник V" на территории Германии.

Берве-Шухт не смогла сообщить подробности переговоров, передает "Интерфакс". Однако она напомнила, что глава Министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан говорил о готовности использовать российский препарат в случае его допуска на европейский лекарственный рынок.

Ранее Шпан заявил, что власти Германии на самых разных уровнях ведут с российской стороной переговоры о возможном допуске вакцины "Спутник V". Известно, что свою помощь России предлагала в том числе и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В среду стало известно, что Мексика первой из стран Северной Америки зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Процедура осуществлена без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

Эта страна стала 17-м государством в мире, одобрившим применение российского препарата. Среди них Венгрия - пока единственное государство Евросоюза. Поставки вакцины Будапешту уже начались. После вчерашней публикации в самом авторитетном международном медицинском журнале Lancet третьей фазы клинического исследования  "Спутника V" ряд западных изданий отметили высокую эффективность препарата.

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