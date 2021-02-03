В Китае нашли следы COVID-19 на упаковке мяса птицы "Черкизово"

Россельхознадзор начал расследование

Россельхознадзор сообщил, что китайские власти выявили в провинции Гуандун генетический материал коронавирусной инфекции в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы.

"Компании расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях и входят в группу "Черкизово"", - уточняется в сообщении.

Китай на четыре недели приостанавливает прием импортных деклараций на продукцию с этих предприятий. Партии, где на упаковках нашли COVID-19, подлежат возврату либо уничтожению.

В Россельхознадзоре добавили, что со своей стороны приостановили сертификацию продукции этих компаний в Китай с 3 февраля. Начато расследование. Группу "Черкизово", подчеркнули в ведомстве, уже предупреждали о необходимости усилить контроль за экспортируемыми товарами.

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