Римский клуб "Лацио" подписал контракт с правнуком Муссолини

Он играет на позиции правого защитника

Футбольный клуб "Лацио" пополнился новым правым защитником: это 18-летний Романо Флориани Муссолини, правнук лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини, передает The Times.

Пока что игрок будет выступать за молодежную команду римского клуба. Как отметил тренер молодежки Мауро Бианкесси, профессиональный контракт стал наградой спортсмену за упорный труд в последние годы.

Мать футболиста Алессандра Муссолини ранее была членом Европейского парламента. Она ушла из политики в 2019-м. Женщина не раз заявляла, что гордится своим дедом.

Бенито Муссолини был основателем Национальной фашистской партии. В апреле 1945 года его расстреляли итальянские партизаны. Согласно некоторым источникам, Муссолини болел за "Лацио".

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