ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Римский клуб "Лацио" подписал контракт с правнуком Муссолини

20:09
  • среда
  • 03 февраля 2021

Он играет на позиции правого защитника

Футбольный клуб "Лацио" пополнился новым правым защитником: это 18-летний Романо Флориани Муссолини, правнук лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини, передает The Times.

Канадского хоккеиста уволили за кражу клюшки Ковальчука
Япония опровергла информацию об отмене летней Олимпиады

Пока что игрок будет выступать за молодежную команду римского клуба. Как отметил тренер молодежки Мауро Бианкесси, профессиональный контракт стал наградой спортсмену за упорный труд в последние годы.

Мать футболиста Алессандра Муссолини ранее была членом Европейского парламента. Она ушла из политики в 2019-м. Женщина не раз заявляла, что гордится своим дедом.

Бенито Муссолини был основателем Национальной фашистской партии. В апреле 1945 года его расстреляли итальянские партизаны. Согласно некоторым источникам, Муссолини болел за "Лацио".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Футболисты клуба Лацио
Футболисты клуба Лацио
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.