Западные СМИ отметили эффективность и безопасность вакцины "Спутник V"

Положительные оценки вакцина получила также от лидеров Франции и Германии

Российский фонд прямых инвестиций заявил, что вакцину "Спутник V" могут одобрить для применения в странах Евросоюза уже в конце февраля - начале марта. О готовности приобретать хорошо зарекомендовавший себя российский препарат заявляют всё новые страны. Разрешение на использование "Спутника V" в срочном порядке выдала в среду Мексика. В стране очень тяжёлая ситуация, а западные производители не справляются с поставками вакцин.

В столице Мексики отмечается критическая ситуация с госпитализацией коронавирусных больных. 90% коечного фонда заполнено. В стране под 2 миллиона выявленных случаев COVID-19 и около 160 тысяч летальных исходов.

"Из-за того, что госпитали переполнены, а телефонные линии перегружены, мы ждем по три-четыре часа прежде, чем нам назначат больницу, которая сможет принять нашего пациента", - заявил начальник станции скорой помощи района Истапалапа в Мехико Эдуардо Вигуэрас.

Близкие тех, кого еще можно спасти, выстраиваются в километровые очереди за баллонами с кислородом.

- Чтобы получить баллон, я должен занять очередь ночью или на рассвете. Сейчас мне одолжили большой резервуар, благодаря этому мне удалось спасти жену.

Вся надежда на российскую вакцину. "Спутник-V" получил официальное одобрение в этой североамериканской стране. Подписан контракт на поставки. Мизерные дозы американо-немецкого препарата ситуацию не спасают.

"Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики выдала разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". И это открывает возможности для ввоза данного препарата и его применения", - сказал замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль.

Бразилию охватили протесты. Люди требуют отставки президента. Эти тарелки с крестами символизируют погибших от нехватки кислорода в больницах. Не хватает в стране и вакцин. Закрыть дефицит мог бы российский "Спутник V". Крупная бразильская компания готова его производить, уже даже есть тестовые партии, но местный регулятор затягивает с выдачей разрешения.

"Как только регулятор даст зеленый свет, мы начнем третью фазу испытаний, это займет от 60 до 90 дней. Но мы не остановимся ни перед чем, мы будем производить "Спутник V" в Бразилии", - сказал президент бразильской фармацевтической компании Фернандо Маркес.

В среду по ускоренной процедуре "Спутник V" зарегистрировали в Никарагуа. Готовность приобрести препарат выразила Армения. Сербия в среду заявила о намерении запустить свое производство нашей разработки при поддержке России. На данный момент "Спутник V" получил одобрение в 18 странах, их количество растет с каждым днем. Его высокие показатели эффективности и безопасность получили официальное подтверждение международного медицинского сообщества. Катализатором движения от дискредитации к мировому признанию стала публикация экспертных оценок третьей фазы испытаний в журнале Lancet. И уже сегодня крупнейшие западные издания вышли с позитивными статьями о нашем препарате. Французские газеты на основании высказываний своего же президента и главы МИД допускают, что совсем скоро "Спутник V" долетит до Пятой Республики. Эммануэль Макрон заявил, что крайне высокая эффективность препарата подтверждается. Немецкая газета Die Welt отмечает преимущество российского открытия перед вакциной AstraZeneca. А журналисты из Frankfurter Rundschau подробно информируют о безопасности разработки центра Гамалеи: "В ЕС настолько велико разочарование недостаточным количеством доступных вакцин и медленным началом вакцинации во многих странах, что скепсис, по-видимому, сменился заинтересованностью, и теперь там размышляют о том, не прибегнуть ли к "Спутнику V" и китайским вакцинам".

И вот уже канцлер ФРГ Ангела Меркель говорит о хороших данных по российской вакцине и считает возможным ее одобрение в Евросоюзе, а министр здравоохранения ФРГ не исключает возможности поддержки в производстве "Спутника V".

"Власти Германии ведут диалог с российской стороной по возможному производству и вопросам допуска вакцины "Спутник V" на самых разных уровнях – от руководства стран до экспертов", - заявил Йенс Шпан.

Британско-шведская компания AstraZeneca назвала обнадеживающими результаты третьей фазы клинического исследования - по сути, своего конкурента - "Спутника V". И заявила о важности испытаний по комбинации двух препаратов, чтобы выяснить их взаимозаменяемость. Разработка AstraZeneca получила больше всего предзаказов на поставки. Однако, например, Швейцария не признает ее эффективность, а Финляндия и Бельгия запретили для иммунизации людей старше 70 и 55 лет соответственно.

Лилия Акиньшина, Андрей Грис, "ТВ Центр".

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