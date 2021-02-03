МИД назвал грубыми действия западных дипломатов

Это уже не реакция, а вовлеченность

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные дипломаты действуют грубо, но скоординированно в связи с процессом над Алексеем Навальным.

"Это конечно, не реакция, а вовлеченность, и, конечно, они не наблюдают, а действуют - действуют грубо, действуют скоординированно, действуют по плану и, конечно, это не отдельные акции - это большая программа", - сказала представитель МИД в эфире "России 1".

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил блогеру условный срок на реальный по так называемому "делу Ив Роше". Навальный нарушил правила условного срока и теперь проведет 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима.

Ряд западных стран призвали освободить Навального, посчитав решение суда "неприемлемым". МИД России на это ответил, что неприемлемо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства, а призывы написаны под копирку.

В Кремле также заявили, что не намерены прислушиваться к мнению со стороны относительно внутренних дел государства.

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