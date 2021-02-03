Мишустин оценил работу Евразийского банка развития

В 2020 году, несмотря на пандемию, объем инвестиций вырос почти на 20%, рассказал председатель правления банка

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым. На ней обсуждались проекты финансовой организации, которые способствуют экономическому росту в странах ЕАЭС, передает "ТВ Центр".

"Союз работает достаточно активно. Все заявленные четыре основных свободы – движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов – реализуются, в том числе с участием банка, который Вы возглавили и который уже скоро 15 лет существует на этом пространстве. Очень важно, что вы занимаетесь большим количеством проектов, инфраструктурных, логистических, энергетических, работаете, как и гласит ваша миссия, в целях того, чтобы экономика каждой из стран, входящих в Союз, развивалась активно, как и сам Союз", - заявил Михаил Мишустин.

Николай Подгузов рассказал, что в прошлом году, несмотря на пандемию, объём инвестиций вырос почти на 20% и на территории стран-участниц составил около полутора миллиардов долларов. Евразийский банк развития принял решение продлить льготное кредитование ряду действующих заёмщиков. В прошлом году он помогал финансировать строительство международного аэропорта в Казахстане и поддерживал экспортный проект "БелАЗа". Среди основных приоритетов глава банка назвал разработку новой пятилетней стратегии. Она предполагает усилить роль кредитной организации в интеграционных процессах на пространстве ЕАЭС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"