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Названа предварительная причина пожара на складе в Красноярске

20:37
  • среда
  • 03 февраля 2021

В результате ЧП погибли четыре человека

Стали известны две основные версии пожара на складе автозапчастей в Красноярске, унесшего жизни четырех человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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"На данный момент рассматривается две версии - электротехническая, в том числе короткое замыкание, и неосторожное обращение с огнем" - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

О пожаре на улице Калинина стало известно утром 3 февраля. Площадь возгорания быстро увеличилась с 800 до 3500 квадратных метров. Произошло обрушение кровли склада. Погибли трое пожарных из газодымозащитной службы и рабочий.

Возбуждены два уголовных дела - о нарушении требований пожарной безопасности и причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В Красноярск отправилась группа специалистов центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильей Денисовым.

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Пожар на складе в Красноярске
Пожар на складе в Красноярске
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