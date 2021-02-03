В РФПИ сообщили, когда "Спутник V" могут одобрить в ЕС

Сейчас применение вакцины разрешено в 18 странах

Российская вакцина "Спутник V" может быть одобрена к применению в Евросоюзе в феврале - начале марта, пишет ТАСС со ссылкой на слова главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

"Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта", - сказал глава РФПИ.

"Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. Согласно заключению международного экспертного сообщества, опубликованному в журнале The Lancet, эффективность "Спутника V" составляет 91,6%. Антитела обнаружили у 98% добровольцев, клеточный иммунитет - у 100%.

Сегодня применение вакцины одобрено в 18 странах. Это Россия, Белоруссия, Туркменистан, Армения, Венгрия, Сербия, ОАЭ, Аргентина, Алжир, Палестина, Венесуэла, Боливия, Тунис, Парагвай, Иран, Мексика, Никарагуа и Гвинея.

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