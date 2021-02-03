В ООН обрадовались продлению СНВ-3

Пора возвращаться к дискуссии о ядерных потенциалах, считают в организации

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН активно приветствует соглашение России и Соединенных Штатов продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. По его словам, это первый шаг к активизации дискуссии по поводу ядерных потенциалов.

"Призываем и Россию, и США использовать эти пять лет, чтобы обсудить дальнейшее сокращение ядерных арсеналов, как и новые соглашения, направленные на урегулирование существующей в наше время ядерной угрозы", - приводит заявление Дюжаррика ТАСС.

В среду после обмена официальными нотами СНВ-3 был продлен на пять лет на прежних условиях.

Подписан документ был еще в 2010 году в Праге, в силу вступил в феврале 2011-го. Москва и Вашингтон взяли на себя обязательства сократить число ядерных боезарядов до 1550, а количество снарядов на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках и межконтинентальных баллистических ракет - до 700.

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