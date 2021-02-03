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Минцифры предложило не считать тайной связи местонахождение телефона

21:44
  • среда
  • 03 февраля 2021

Это поможет в поисках пропавших людей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило законопроект, согласно которому будут внесены уточнения в закон "О связи".

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Как отметил замглавы Минцифры Олег Иванов, которого цитирует РИА "Новости", предполагается, что тайной перестанут считаться координаты абонентских устройств граждан и операторы смогут их передавать. Это должно помочь в поисках пропавших людей.

"Координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью. А иногда счет идет на часы", - подчеркнул замминистра.

Он добавил, что проект уже отправили в федеральные органы власти на рассмотрение, после этого его вынесут на общественное обсуждение.

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