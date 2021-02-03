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В ВОЗ призвали носить маски и после снятия ограничений

22:06
  • среда
  • 03 февраля 2021

Это поможет наконец справиться с пандемией

Чтобы максимально снизить скорость распространения коронавирусной инфекции, носить маски и соблюдать социальную дистанцию необходимо и после снятия жестких ограничений. Об этом в интервью "России-24" сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

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"Надо быть очень осторожными. Очень важно, чтобы мы сейчас могли снизить число зараженных практически до нуля или до очень низкого уровня, - подчеркнула она.

Вуйнович добавила, что также очень важна хорошая работа систем обнаружения инфицированных.

Ранее Вуйнович заявила, что странам следует отказаться от двусторонних сделок с вакцинами, перейдя на равные поставки. По словам представителя ВОЗ, борьба с пандемией не закончится, пока всех не защитят при помощи вакцинации.

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