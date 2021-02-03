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В Москве еще 15 больниц для лечения COVID-19 вернутся к обычному режиму работы

22:15
  • среда
  • 03 февраля 2021

Медучреждения столицы продолжают возвращаться к нормальной работе

В Москве еще 15 госпиталей, которые работали с ковид-пациентами, вернутся к своей обычной работе. Решение было принято в связи со снижением заболеваемости COVID-19 в столице. Прежде чем эти клиники начнут принимать пациентов, там пройдет санитарная обработка, а персонал сдаст тесты на коронавирус.

"Принято решение о том, что 15 клиник выводятся из COVID-19 и возвращаются к своей нормальной работе", - сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития (цитата по АГН "Москва").

Власти Москвы отмечают устойчивый тренд на снижение заболеваемости коронавирусом в городе.

"Мы видим его и по количеству вновь выявленных заболевших, которое в последние недели колеблется в диапазоне от 1,5 тысячи до 2 тысяч с небольшим, так и по госпитализированным. За последнюю неделю госпитализируем, как правило, менее тысячи человек", - сказала заммэра в эфире Первого канала.

Ранее в среду Ракова рассказала, что количество госпитализаций по сравнению с прошлой неделей снизилось на 11%.

Также стало известно, что в столице открылось два новых выездных пункта вакцинации: в торговом центре "Калейдоскоп", а также во флагманском офисе "Мои документы" в ТЦ "Колумбус". С 10 февраля к ним добавятся еще ТЦ "Калужский", "Щелковский" и "Водный". А вот в торговых комплексах "Океания" и "Город" пункты закроются, но произойдёт это не в один день. Те, кто сделал там прививку первым компонентом вакцины, смогут прийти туда и за второй инъекцией.

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