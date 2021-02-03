Белый дом: Байден готов обсуждать с Путиным проблемы напрямую

По словам Джен Псаки, у Москвы и Вашингтона есть перспективы сотрудничества

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Соединенных Штатов Джо Байден готов вести переговоры с Россией, несмотря на противоречия между странами.

По ее словам, для Вашингтона есть темы относительно Москвы, которые вызывают обеспокоенность. Например, якобы имевшее место вмешательство со стороны России в американские выборы.

Но вместе с тем, продолжила пресс-секретарь, есть и сферы, где следует сотрудничать. Это, в частности, международная безопасность.

"Он [Байден] готов даже напрямую обсуждать с Путиным противоречия", - отметила Псаки, которую цитирует ТАСС.

4 февраля президент США выступит с речью о внешней политике государства. Эта речь, уточнила Псаки, предложит тезисы в широком смысле, без углубления в детали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"