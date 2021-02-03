Киев после закрытия неугодных телеканалов заговорил о "тайных документах" из России

В СНБО обвинили украинских журналистов в "информационном терроризме"

Основанием для закрытия украинских телеканалов "112 Украина", News One и ZIK, в частности, стали "тайные документы", поступившие украинским властям из России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Часть документов тайные. Потому что речь идет об информации, которую мы получаем из государства, которое на сегодня осуществляет агрессивные планы по отношению к Украине", - отметил он (цитата по ТАСС). "Страной-агрессором" на Украине называют Россию.

По словам Данилова, закрытые каналы занимались "информационным терроризмом", а санкции против СМИ введены в рамках закона.

Ранее в Кремле заявили, что ОБСЕ и другим международным организациям следует обратить внимание на блокировку телеканалов на Украине. Все три канала являются оппозиционными нынешней власти. С осуждением цензуры выступила Европейская федерация журналистов.

Рубильник телевещания дёрнули сразу после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против депутата Рады Тараса Козака. Заблокированные СМИ - это его активы. Однопартийцы политика из "Оппозиционной платформы - За жизнь" пригрозили Зеленскому импичментом за переход к диктатуре. Утром к парламентской трибуне вышла вся фракция.

Видео: решение Зеленского о телеканалах вызвало шквал критики на Украине

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"