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Киев после закрытия неугодных телеканалов заговорил о "тайных документах" из России

23:05
  • среда
  • 03 февраля 2021

В СНБО обвинили украинских журналистов в "информационном терроризме"

Основанием для закрытия украинских телеканалов "112 Украина", News One и ZIK, в частности, стали "тайные документы", поступившие украинским властям из России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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"Часть документов тайные. Потому что речь идет об информации, которую мы получаем из государства, которое на сегодня осуществляет агрессивные планы по отношению к Украине", - отметил он (цитата по ТАСС). "Страной-агрессором" на Украине называют Россию.

По словам Данилова, закрытые каналы занимались "информационным терроризмом", а санкции против СМИ введены в рамках закона.

Ранее в Кремле заявили, что ОБСЕ и другим международным организациям следует обратить внимание на блокировку телеканалов на Украине. Все три канала являются оппозиционными нынешней власти. С осуждением цензуры выступила Европейская федерация журналистов.

Рубильник телевещания дёрнули сразу после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против депутата Рады Тараса Козака. Заблокированные СМИ - это его активы. Однопартийцы политика из "Оппозиционной платформы - За жизнь" пригрозили Зеленскому импичментом за переход к диктатуре. Утром к парламентской трибуне вышла вся фракция.

Видео: решение Зеленского о телеканалах вызвало шквал критики на Украине

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