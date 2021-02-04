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Вебинар "Юридическая грамотность для предпринимателей" пройдет в России

08:12
  • четверг
  • 04 февраля 2021

Участие бесплатное

Для российских предпринимателей 4 февраля пройдет вебинар "Мой бизнес", в ходе которого они смогут повысить свою юридическую грамотность. Организаторами мероприятия выступили Министерство экономического развития совместно с к корпорацией "Синергия".

Темы вебинара:

  • налоговый контроль: актуальные тенденции налогового контроля в 2021 году;
  • субсидиарная ответственность предпринимателей: тренды, практика, кейсы;
  • семья и бизнес: взаимные риски и как их избежать?
  • безопасное партнерство: как правильно выстроить отношения в бизнесе с партнерами?

Вебинар пройдет 4 февраля с 10.00 до 11.50. Участие бесплатное. Трансляция доступна по ссылке (регистрация не требуется).

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